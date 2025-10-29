Тиханский о милитаризации Польши: шляхетский гонор сказывается, но они ждут денег

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Обсудим новости об «Орешнике» в Беларуси и другие важнейшие события. В эфире военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Обсудим новости об «Орешнике» в Беларуси и другие важнейшие события. В эфире военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский.
Александр Тиханский, военно-политический аналитик, кандидат социологических наук:
Знаете, у меня дедушка служил в польском Уланском полку. В 1938 году был призван. Он говорил: «Уланы, ну, хлопцы, конечно, видные, но дурные». Вот первый атаку уже пошли на танки, и уланского полка нет немецких танков. Поэтому, знаете, шляхетский, польский гонор в этом и сказывается. «Мы сделаем! Мы вперед!» – но, правда, они опять же ждут денег. Они ждут денег не только от Европы, они ждут денег и от США. Они форпостом штатовским себя ощущают и придают себе такой авторитет и вес, значимость свою повышают с помощью этого. Но тут вопрос: что скажет население? Что дальше будет в плане развития своей экономики?
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