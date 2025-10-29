Захарова призывает бороться с навязываемой женщинам «идеологией эгоизма»

С призывом начать противостоять «идеологии эгоизма» выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Идет навязывание идеологии, в контексте которой женщину заставили думать, что она «только сама для себя», но это ведет к сужению тех возможностей, которые имеются у женщин, рассказала дипломат.

Придерживаясь подобного подхода женщины лишаются множества возможностей в жизни, подчеркнула Захарова.

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