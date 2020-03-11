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Tesla выпустила миллионный электромобиль

11 марта 2020 18:32
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Новости США. Миллионный электромобиль. Юбилейный экземпляр Tesla сошел с конвейера в Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало мировым рекордом, поскольку ни один из автопроизводителей в мире пока не достиг таких масштабов.

Tesla выпустила миллионный электромобиль-1

Создавать электрокары компания начала еще 12 лет назад. Тогда ее инженеры изготовили первый автомобиль – родстер. Однако он так и не принес ожидаемой популярности бренду.

Настоящее признание компания получила только в последние несколько лет. А с выпуском первых внедорожников Tesla только увеличила свой успех.

Tesla выпустила миллионный электромобиль-4

# Автомобили # Фотофакт

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