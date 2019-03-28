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Тереза Мэй заявила о готовности уйти в отставку, если однопартийцы поддержат её сделку с ЕС

28 марта 2019 08:44
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Новости Великобритании. Палата общин британского парламента приняла предложение ЕС о переносе даты Brexit. Так, в случае «жесткого развода» выход из союза состоится 12 апреля, а если соглашение с Брюсселем все же будет одобрено – 22 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тереза Мэй заявила о готовности уйти в отставку, если однопартийцы поддержат её сделку с ЕС-1

В ходе серии голосований, которая состоялась накануне, парламентарии так и не поддержали ни один из восьми вариантов дальнейших действий. Однако вероятность принятия соглашения с Брюсселем возросла после того, как Тереза Мэй заявила о готовности уйти в отставку раньше срока, если ее однопартийцы, отказывавшиеся поддерживать ее сделку с ЕС, изменят свою позицию.

Тереза Мэй заявила о готовности уйти в отставку, если однопартийцы поддержат её сделку с ЕС-4

# Brexit # Фотофакт

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