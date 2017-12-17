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Теракт в Пакистане: смертник подорвал себя около христианской церкви

17 декабря 2017 11:45
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Новости Пакистана. Теракт в пакистанском городе Кветта. Смертник подорвал себя у христианской церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли не менее 5 человек. Около 20 получили ранения.

Теракт в Пакистане: смертник подорвал себя около христианской церкви-1

Теракт в Пакистане: смертник подорвал себя около христианской церкви-3

Пострадавших, в том числе детей, экстренно доставляют в госпитали. У многих тяжелые ранения. Всего на момент атаки в храме находились около 400 верующих. Известно, что второго террориста силовики успели вычислить и застрелить у входа в здание. Район происшествия оцеплен. Очевидцы сообщают, что в городе все еще слышна стрельба.

# Фотофакт # Теракт в Пакистане

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