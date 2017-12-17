Теракт в Пакистане: смертник подорвал себя около христианской церкви

Новости Пакистана. Теракт в пакистанском городе Кветта. Смертник подорвал себя у христианской церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли не менее 5 человек. Около 20 получили ранения.

Пострадавших, в том числе детей, экстренно доставляют в госпитали. У многих тяжелые ранения. Всего на момент атаки в храме находились около 400 верующих. Известно, что второго террориста силовики успели вычислить и застрелить у входа в здание. Район происшествия оцеплен. Очевидцы сообщают, что в городе все еще слышна стрельба.