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Теракт в Манчестере: есть ли белорусы среди пострадавших, выясняет посольство Беларуси в Великобритании

23 мая 2017 08:07
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Новости Великобритании. И начнем выпуск с подробностей теракта в британском Манчестере. Посольство Беларуси в Лондоне выясняет наличие среди погибших и пострадавших наших граждан. На крупнейшем стадионе города «Манчестер-Арена» ночью прогремели 2 взрыва. Данные о жертвах и раненых постоянно обновляются.

По последней информации погибли 22 человека, среди них дети, 59 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт в Манчестере: есть ли белорусы среди пострадавших, выясняет посольство Беларуси в Великобритании -1

Трагедия произошла поздно вечером накануне во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрыв прогремел в фойе здания, где было многолюдно. Очевидцы утверждают, что слышали резкий хлопок, затем на стадионе началась паника.

Очевидцы:
Мы выходили из концерта к дверям, затем начали спускаться к съемочной площадке и именно тогда услышали хлопок, мне казалось, что нам нужно бежать, и мы побежали. Мы побежали прямо из дверей до самого отеля, и все, что я могла слышать, было криком, люди плакали, все бегали везде, это было безумие.

Да, все просто остановились, а потом все закончилось, и все начали бегать повсюду.

Всех пострадавших в экстренном порядке доставили в больницы. Состояние некоторых из них критическое, за их жизни борются врачи. Ответственность за атаку уже взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Между тем, в полиции предполагают, что взрыв совершил террорист-смертник.

Теракт в Манчестере: есть ли белорусы среди пострадавших, выясняет посольство Беларуси в Великобритании -4

Йен Хопкинс, начальник полиции графства Большой Манчестер:
В настоящее мы развернули масштабную операцию. Мы делаем все, что можем, работая с местными и национальными агентствами, чтобы поддержать пострадавших. Информация об атаке постоянно обновляется. В связи с этим начала работу национальная горячая линия.

Сейчас в городе усилены меры безопасности. Из-за теракта остановлено движение поездов, есть перебои с общественным транспортом. Однако таксисты в Манчестере продолжают работать. Они бесплатно развозят людей по домам. Тем, кто не смог уехать после концерта, предлагают бесплатный ночлег.

В настоящее время в посольстве Беларуси в Лондоне выясняют, были ли среди погибших и пострадавших белорусы. Тем временем британский премьер Тереза Мэй назначила экстренное заседание и сообщила о временной приостановке предвыборной кампании. Глава правительства заверила граждан, что правоохранительные органы делают все возможное для расследования обстоятельств трагедии.

# Фотофакт # Анастасия Колесник # Теракт в Манчестере

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