Теракт в Манчестере: есть ли белорусы среди пострадавших, выясняет посольство Беларуси в Великобритании

Новости Великобритании. И начнем выпуск с подробностей теракта в британском Манчестере. Посольство Беларуси в Лондоне выясняет наличие среди погибших и пострадавших наших граждан. На крупнейшем стадионе города «Манчестер-Арена» ночью прогремели 2 взрыва. Данные о жертвах и раненых постоянно обновляются. По последней информации погибли 22 человека, среди них дети, 59 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла поздно вечером накануне во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрыв прогремел в фойе здания, где было многолюдно. Очевидцы утверждают, что слышали резкий хлопок, затем на стадионе началась паника. Очевидцы:

Мы выходили из концерта к дверям, затем начали спускаться к съемочной площадке и именно тогда услышали хлопок, мне казалось, что нам нужно бежать, и мы побежали. Мы побежали прямо из дверей до самого отеля, и все, что я могла слышать, было криком, люди плакали, все бегали везде, это было безумие. Да, все просто остановились, а потом все закончилось, и все начали бегать повсюду. Всех пострадавших в экстренном порядке доставили в больницы. Состояние некоторых из них критическое, за их жизни борются врачи. Ответственность за атаку уже взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Между тем, в полиции предполагают, что взрыв совершил террорист-смертник.