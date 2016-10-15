Теракт в Багдаде: количество жертв увеличилось до 31 человека

Новости Ирака. Число жертв теракта в Багдаде увеличилось до 31 человека, по меньшей мере 65 получили ранения.

Смертник взорвал набитую людьми палатку во время религиозного ритуала.

Террорист привел в действие взрывной жилет.

Шатёр был установлен на территории людного рынка в северном районе города.

Именно туда, по предварительной информации, пробрался террорист.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял, однако регулярные атаки на мусульман-шиитов устраивают боевики группировки «Исламское государство», запрещенной во многих странах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.