«Теперь они убивают наших маленьких девочек»: как теракт 22 мая изменит Великобританию

Спортивный подтекст у топонима «Манчестер». Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на днях победил в Лиге Европы, обыграв в финале голландцев. Но еще одна причина, по которой «Манчестер» пестрит в заголовках, это уже трагическая причина – взрыв на концерте американской поп-звезды. Это крупнейший в Британии теракт после трагедии в лондонском метро и автобусе 12 лет назад. И, к слову, кровавые события 12-летней давности – первые в Западной Европе, совершенные исламистами-смертниками. Теперь уже повсеместно люди, начиненные взрывчаткой, становятся исполнителями терактов. Алексей Волков – о беде, потрясшей не только Англию.

«Мой дом – моя крепость». Для любого британца это не просто слова, а неотъемлемая часть менталитета. Закрытые по ту сторону Ла-Манша англичане все же привыкли, что не у них взрывается, а где-то там, на континентальной Европе. И вот оно – 22 мая в Манчестере. Концерт популярной старлетки едва ли закончился, как гремит в фойе взрыв. Паника, безумие, страх.

Полиция потом скажет: хорошо, что люди избежали давки, иначе число жертв (а это 22 человека, из них большая часть – дети) могло быть гораздо больше. Но очевидно одно: те самые «одинокие волки» джихада проникли в британский двор, и знаменитое английское хладнокровие закипело. Первое утро после теракта, и авторитетнейшее издание выходит с фотографией погибшей малышки и надписью: «Теперь они убивают наших маленьких девочек».

И, видимо, Рубикон пройден: крупная политическая партия призывает вернуть смертную казнь в стране. Радикализируется и само общество, двигаясь по не менее опасному пути, – отличить мусульманина от исламиста сможет далеко не каждый.

Пол Наттолл, лидер Партии независимости Соединенного Королевства:

Мы неоднократно говорили, что ислам – это рак нашего общества. И я не буду извиняться за эти слова – это и есть опухоль, которую необходимо удалить. Приезжие насилуют женщин, при этом им ничего не делают из-за какой-то толерантности. Радикальные исламисты поселили ненависть на наших улицах, и события в Манчестере это подчеркнули.

И число тех, чьи ладони превратились в кулаки, растет в геометрической прогрессии – вот уже на месте одного хаоса закручивается воронка второго.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании:

Уровень террористической угрозы в стране сохраняется на критическом уровне, то есть очередной теракт неминуем. Мы выводим на улицы армию и полицейских. Мы и наши коллеги из НАТО будем работать над тем, чтобы победить террористическое зло.

И когда с британских кухонь все чаще звучат фразы а-ля «надо бить ИГИЛовцев, как били нацистов», полиция устраивает облавы по всему графству «Большой Манчестер», окончательно расписавшись в своей растерянности. Они задержат 11 человек – двоих отпустят.

Но основное подозрение пало на того самого Салмана Абеди. Юноше 22 года, жил в Британии с рождения и разочаровался в идеалах западного общества – решился на теракт. Сам целый год готовился, сам собирал бомбы – в квартире обнаружили целый цех и зацепку. Абеди делал взрывчатку и для сообщников. Где они, никому не известно. Зато отец террориста, экстремист в прошлом, не верит, что сын на такое способен.

Рамадан Абеди, отец подозреваемого:

Салман учился в колледже Манчестера на отлично. И никакой идеологии экстремистской он не разделял, про участие в организациях и вовсе говорить нечего. Мы несколько дней назад разговаривали, и все было хорошо. Я уверен, что это не он, а спецслужбы пытаются сфабриковать дело против выходцев из Ливии.

Как же так получилось? Чешет затылки и знаменитая МИ-5. Спецслужба держала Абеди в разработке, но полгода назад все подозрения сняла. И так с трех тысяч человек. А эксперты это называют «эффект ИГИЛ» – тревожный медийный тренд. Теракты часто совершают не сами исламисты, а ими вдохновленные. Вдобавок большой оперативный резонанс в соцсетях и СМИ на атаки дополняют образ «Бармалея планетарного масштаба».

Хотя ИГИЛ сейчас слаба как никогда – позиции в Ираке и Сирии сдает, теряет финансирование и командиров как фигурки на шахматной доске. И через года три халифат может стать историей, а останется просто идея. Но смертоносная. Поэтому найти сейчас вот этих самых «разочарованных» в том же Манчестере – все равно, что нырнуть в стог сена за иголкой – с включенными мигалками.

В адрес Королевы Елизаветы II со всего мира приходят соболезнования, в том числе и от Президента Беларуси Александр Лукашенко. Британский монарх посетила детей, раненых при взрыве.

А Великобритания сегодня – это десятки ложных сообщений о новых атаках, резко обострившийся миграционный и религиозный вопросы. Даже Лондон активисты предложили именовать «Лондостан».

Все это требует скорейшего решения, а не очередной декларации лидеров «большой семерки» о борьбе с угрозой терроризма. Сам же Манчестер у горя – известный город рока и футбола будто бы замер, прекрасно осознавая, каково это, когда тот самый колокол звонит именно по тебе.