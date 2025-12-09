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Татьяна Буланова рассказала, зачем поступила в институт в Минске в 56 лет

09 декабря 2025 12:42
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Татьяна Буланова рассказала, зачем поступила в институт в Минске в 56 лет-0

Татьяна Буланова в возрасте 56 лет поступила в Институт современных знаний А.М. Широкова в Минске на специализацию «Музыкальное искусство». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Певица поделилась, что давно хотела изучать вопросы психологии и истории искусств, но мешал гастрольный график. Теперь обучение проходит по индивидуальной программе: она будет приезжать в Минск и встречаться с преподавателями.

Как отметила Буланова, учеба для нее – это не просто формальность, а интерес и польза для будущего звания «Народный артист». 

Ранее певица уже пыталась получать высшее образование, но выбрала сцену. Предстоит пять лет занятий и экзаменов, но артистка уверена, что справится и будет честно учиться.

Фото: pixabay

# калейдоскоп

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