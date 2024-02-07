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Такер Карлсон рассказал, почему он хочет взять интервью у президента Путина

07 февраля 2024 07:48
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Американский телеведущий Такер Карлсон намерен взять интервью у президента Российской Федерации Владимира Путина, пишет РИА Новости.

Карлсон уже находится в Москве. Об этом он сообщил в социальной сети X. По словам журналиста, он будет брать интервью у президента РФ, чтобы рассказать американской аудитории о происходящем в России и Украине. У жителей Штатов «нет реального представления о том, что происходит в этом регионе – здесь в России или через 600 миль отсюда в Украине», – подчеркнул Такер Карлсон.

Карлсон сообщил, что в Вашингтоне несколько раз предприняли попытки препятствовать его намерению взять интервью у Владимира Путина. Также журналист уточнил, что договорился с американским бизнесменом Илоном Маском о том, что в соцсети X не будет блокироваться интервью с российским лидером.

# Международная политика # Владимир Путин # Такер Карлсон

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