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Светлое Воскресенье Христово во всем мире встретили более миллиарда человек: главные торжества прошли в Ватикане

27 марта 2016 10:35
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Новости Ватикана. Светлое Воскресенье Христово во всем мире встретили более миллиарда человек. Главные торжества прошли в Ватикане. Папа Римский Франциск в базилике святого апостола Петра провел праздничное богослужение. Он призвал верующих не терять надежды в омраченном трагедиями мире и победить пессимизм и страх. Понтифик также выступил с осуждением терроризма.

В 2016 году во время праздничных мероприятий были усилены меры безопасности. Виной тому – брюссельские теракты. Паломникам пришлось по несколько раз проходить контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пасха-2016

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