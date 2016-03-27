Новости Ватикана. Светлое Воскресенье Христово во всем мире встретили более миллиарда человек. Главные торжества прошли в Ватикане. Папа Римский Франциск в базилике святого апостола Петра провел праздничное богослужение. Он призвал верующих не терять надежды в омраченном трагедиями мире и победить пессимизм и страх. Понтифик также выступил с осуждением терроризма.

В 2016 году во время праздничных мероприятий были усилены меры безопасности. Виной тому – брюссельские теракты. Паломникам пришлось по несколько раз проходить контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.