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Гришин погиб в результате несчастного случая на жезенодорожкой платформе

05 августа 2025 09:45
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Гришин погиб в результате несчастного случая на жезенодорожкой платформе-0

Известный спортивный комментатор Александр Гришин трагически погиб в возрасте 47 лет на железнодорожной платформе во время сильного дождя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его жену.

«Погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь», – сказала собеседница агентства.

Свою карьеру на телевидении он начал в 2002 году и с того времени работал на разных телеканалах, включая «Спорт», «Матч ТВ» и Первый канал.

За годы работы он освещал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы по телевидению, футболу и фигурному катанию.

Ему было 47 лет. Умер известный спортивный комментатор Гришин

# Некролог

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