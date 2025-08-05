Гришин погиб в результате несчастного случая на жезенодорожкой платформе

Известный спортивный комментатор Александр Гришин трагически погиб в возрасте 47 лет на железнодорожной платформе во время сильного дождя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его жену.

«Погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь», – сказала собеседница агентства.

Свою карьеру на телевидении он начал в 2002 году и с того времени работал на разных телеканалах, включая «Спорт», «Матч ТВ» и Первый канал.

За годы работы он освещал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы по телевидению, футболу и фигурному катанию.