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Стрелок из Парижа ранее привлекался за нападение на лагерь мигрантов

24 декабря 2022 08:11
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Новости Франции. Пятеро полицейских пострадали во время жестких столкновений с представителями курдской общины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Стрелок из Парижа ранее привлекался за нападение на лагерь мигрантов-1

Напомним, 23 декабря в 10-м округе французской столицы один из жителей города открыл стрельбу, после чего был задержан. Известно, что ранее он привлекался за нападение на лагерь мигрантов в Париже, а также был осужден за совершение насильственных действий с применением оружия в 2016 году. Мотивы вчерашней стрельбы еще выясняются. Тем временем на место трагедии люди принесли свечи.  

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# Протесты # Фотофакт

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