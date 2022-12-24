Стрелок из Парижа ранее привлекался за нападение на лагерь мигрантов

Новости Франции. Пятеро полицейских пострадали во время жестких столкновений с представителями курдской общины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 23 декабря в 10-м округе французской столицы один из жителей города открыл стрельбу, после чего был задержан. Известно, что ранее он привлекался за нападение на лагерь мигрантов в Париже, а также был осужден за совершение насильственных действий с применением оружия в 2016 году. Мотивы вчерашней стрельбы еще выясняются. Тем временем на место трагедии люди принесли свечи.