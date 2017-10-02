Стрельбу из номера отеля, расположенного на 32 этаже, открыл местный житель: что известно о трагедии в Лас-Вегасе

Новости США. Трагические и шокирующие новости приходят из американского Лас-Вегаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 64-летний пенсионер открыл стрельбу, в результате которой погибли более пятидесяти человек, по меньшей мере двести пострадали.

Триллер по-американски. Лас-Вегас приходит в себя после уличного расстрела. Автоматическая очередь, обойма за обоймой, вой сирен, – в городе азарта неизвестный открыл огонь. Живыми мишенями стали посетители музыкального фестиваля. По словам некоторых свидетелей происшествия, всего нападавший опустошил 30 или 40 магазинов, то есть примерно тысячу пуль.

Уже потом станет известно: стрельбу из номера отеля, располагавшегося на 32 этаже, открыл 64-летний местный житель Стефен Паддок. Выяснилось, что пенсионер раньше не попадал в поле зрения правоохранителей.

Очевидец:

Кажется это продолжалось минут 20. Каждый раз, когда была пауза в стрельбе, мы бежали и бежали. Я уверена была, что это пули, пока не ранило друга рядом с нами.

После прибытия полиции на место трагедии стрелок открыл огонь и по полицейским машинам. Силовики разбили оперативный штаб и начали спецоперацию. На это время приостановил работу аэропорт, расположенный неподалеку. Мужчина был ликвидирован на месте происшествия. Сейчас полиция разыскивает женщину, которую видели вместе со стрелком.

Джозеф Ломбардо, шериф Лас-Вегаса (США):

В комнате, где он проживал, мы обнаружили большое количество огнестрельного оружия.