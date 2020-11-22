Страны мира охвачены протестами. Что происходит в Польше, Болгарии и Индии?

Новости мира. Методичка Шарпа работает без сбоев, и совершенно неважно, в какой стране это происходит. Поводы разные, а результат один, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Итак, вокруг света за несколько минут.

Начнем с соседей по европейскому континенту. Поляки снова вышли на антиправительственные протесты против запрета абортов и политики властей по борьбе с коронавирусом. У здания парламента в Варшаве собрались люди с символикой и транспарантами. Поводом для такой акции послужил факт заседания Сейма Польши по поводу нового проекта закона о допустимости прерывания беременности в случае выявления патологий плода. Часть общества считает, что такое решение противоречит главному закону страны.

Вторая причина выхода на улицы – недостаточные действия властей в борьбе с коронавирусом. Как и полагается, организаторы протеста требуют отставки правительства. Что интересно для нас, так это символы протеста – красная молния, вешалка и зонт. Постепенно люди на улицах стали вести себя более агрессивно. До стычек с полицией доходило дело уже в разных городах страны. Местами даже применяли слезоточивый газ.

В Болгарии протесты идут более мирно, но уже 136-й день. 21 ноября на улицы Софии вышли всего несколько сотен человек. Митинг-протест «Вместе победим» прошел перед бывшим зданием парламента. Протестующие требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовым и главного прокурора Ивана Гешева. Перед зданием люди положили траурный венок, объяснив, что «правительство страны умерло» и не способно управлять государством. Акция проходит без инцидентов. Десятки полицейских выстроили вокруг здания живую блокаду. Движение транспорта в центральной части города блокировано.