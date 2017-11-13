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Столицу Индии накрыл сильнейший смог

13 ноября 2017 07:25
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Новости Индии. Сильнейший смог окутал столицу Индии. Уровень вредных частиц в некоторых районах города превышен в 30 раз. Введен режим чрезвычайной ситуации. Отменены все развлекательные мероприятия на открытом воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С сегодняшнего дня ограничено использование автомобилей. Общественный транспорт начинает работать в усиленном режиме. Бьют тревогу медики: из-за проблем в дыхательной и сердечно-сосудистой системах количество обратившихся за помощью возросло на 20%.

# Техногенные катастрофы

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