Столицу Индии накрыл сильнейший смог

Новости Индии. Сильнейший смог окутал столицу Индии. Уровень вредных частиц в некоторых районах города превышен в 30 раз. Введен режим чрезвычайной ситуации. Отменены все развлекательные мероприятия на открытом воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С сегодняшнего дня ограничено использование автомобилей. Общественный транспорт начинает работать в усиленном режиме. Бьют тревогу медики: из-за проблем в дыхательной и сердечно-сосудистой системах количество обратившихся за помощью возросло на 20%.