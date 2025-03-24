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Стармер заявил о движении Европы в «темную эпоху»

24 марта 2025 08:50
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Кейр Стармер заявил, что для Европы наступают сложные времена и требуется увеличить расходы на оборону. Об этом пишет The New York Times.

«Сейчас Европа движется в более темную эпоху», – отметил глава британского правительства.

Стармер заявил о движении Европы в «темную эпоху»-1

Фото: pixabay

Он подчеркнул важность серьезного подхода к вопросам безопасности и заявил, что Великобритания увеличит расходы на военные нужды до 2,5% ВВП к 2027 году, сократив при этом помощь другим странам с 0,5% до 0,3% ВВП.

# Международная политика

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