Стармер заявил о движении Европы в «темную эпоху»

Кейр Стармер заявил, что для Европы наступают сложные времена и требуется увеличить расходы на оборону. Об этом пишет The New York Times.

Он подчеркнул важность серьезного подхода к вопросам безопасности и заявил, что Великобритания увеличит расходы на военные нужды до 2,5% ВВП к 2027 году, сократив при этом помощь другим странам с 0,5% до 0,3% ВВП.