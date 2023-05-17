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Стало известно о 8 погибших из-за наводнений на севере Италии

17 мая 2023 11:23
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Новости Италии. Восемь человек погибли, тысячи жителей эвакуированы на севере Италии. Проливные дожди вызвали масштабные наводнения. Вышедшие из берегов реки залили города и поля, а также вызвали многочисленные оползни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Стало известно о 8 погибших из-за наводнений на севере Италии-1

Люди спасаются от стихии на крышах домов, ожидая помощи. Экстренные службы просят местных жителей соблюдать максимальную осторожность и с нижних этажей перебраться на верхние. Остановлено движение поездов, закрыты школы. В регионе объявлено чрезвычайное положение. Отменить пришлось этап чемпионата мира по автогонкам. За последние два дня в регионе выпала двухмесячная норма осадков. С тех пор несколько десятков жителей числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются, как и эвакуация. Впрочем, некоторые решают не дожидаться помощи и спасаются вплавь. 

# Наводнение # Новости Италии # Фотофакт

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