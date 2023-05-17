Стало известно о 8 погибших из-за наводнений на севере Италии

Новости Италии. Восемь человек погибли, тысячи жителей эвакуированы на севере Италии. Проливные дожди вызвали масштабные наводнения. Вышедшие из берегов реки залили города и поля, а также вызвали многочисленные оползни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди спасаются от стихии на крышах домов, ожидая помощи. Экстренные службы просят местных жителей соблюдать максимальную осторожность и с нижних этажей перебраться на верхние. Остановлено движение поездов, закрыты школы. В регионе объявлено чрезвычайное положение. Отменить пришлось этап чемпионата мира по автогонкам. За последние два дня в регионе выпала двухмесячная норма осадков. С тех пор несколько десятков жителей числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются, как и эвакуация. Впрочем, некоторые решают не дожидаться помощи и спасаются вплавь.