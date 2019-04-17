Стало известно, когда Рада примет закон о государственном языке Украины

Новости Украины. 25 апреля парламент Украины примет закон о государственном языке страны. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, украинским языком будут обязаны пользоваться все государственные служащие Украины. Кроме этого, на него переведут все официальное делопроизводство.