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Стало известно, когда Рада примет закон о государственном языке Украины

17 апреля 2019 18:37
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Новости Украины. 25 апреля парламент Украины примет закон о государственном языке страны. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, когда Рада примет закон о государственном языке Украины-1

Согласно документу, украинским языком будут обязаны пользоваться все государственные служащие Украины. Кроме этого, на него переведут все официальное делопроизводство.

# Закон # Андрей Парубий # Фотофакт

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