США пригрозили Китаю новыми санкциями

США пригрозили Китаю дополнительными мерами в случае поддержки оборонно-промышленного комплекса России. Об этом заявили в Госдепартаменте страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вашингтоне намерены пристально следить за позицией Пекина в этом вопросе и в случае, если она не устроит Белый дом, ввести санкции против Китая. В КНР отвергают подобные обвинения, подчеркивая, что не оказывают помощи ни одной из сторон украинского конфликта. Тем не менее в США обвиняют главу КНР в попытках усидеть на двух стульях. Миролюбивая позиция Си Цзиньпина по отношению к Европе и России одновременно категорически не устраивает Запад.

Угрозы в сторону Китая звучат на фоне визита президента России в КНР. Стороны подписали совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В нем говорится о новой эпохе союзничества в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.