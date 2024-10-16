США поставили ультиматум Израилю в связи с катастрофической ситуацией в секторе Газа

Разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке стал охлаждать отношения между Израилем и его главным союзником США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стала ситуация в Газе, которая после вторжения ЦАХАЛ, близка к гуманитарной катастрофе. Дошло до того, что Вашингтон поставил израильским властям ультиматум. Либо те исправляют положение в анклаве, либо лишаются американской военной помощи.

Соответствующее письмо Госдеп направил правительству Израиля. В нем перечислены требования, которые надлежит выполнить. В частности, увеличить поставки гумпомощи в анклав в преддверии зимы, по крайней мере до 350 грузовиков в день, ввести дополнительные гуманитарные паузы и обеспечить повышенную безопасность коридоров, по которым будут доставлять грузы.