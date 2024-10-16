США поставили ультиматум Израилю в связи с катастрофической ситуацией в секторе Газа

Разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке стал охлаждать отношения между Израилем и его главным союзником США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке стал охлаждать отношения между Израилем и его главным союзником США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной стала ситуация в Газе, которая после вторжения ЦАХАЛ, близка к гуманитарной катастрофе. Дошло до того, что Вашингтон поставил израильским властям ультиматум. Либо те исправляют положение в анклаве, либо лишаются американской военной помощи.
Соответствующее письмо Госдеп направил правительству Израиля. В нем перечислены требования, которые надлежит выполнить. В частности, увеличить поставки гумпомощи в анклав в преддверии зимы, по крайней мере до 350 грузовиков в день, ввести дополнительные гуманитарные паузы и обеспечить повышенную безопасность коридоров, по которым будут доставлять грузы.
Мэтью Миллер, официальный представитель государственного департамента США:
Мы знаем, что можно доставить гуманитарную помощь в Газу. И все различные логистические и бюрократические препятствия для этого можно преодолеть. И правительству Израиля необходимо это сделать. Мы надеемся, что он выполнит все наши рекомендации и найдет способы восстановить количество грузовиков, продовольствия, воды и лекарств до приемлемого уровня, результатом чего станет резкое увеличение гуманитарной помощи Газе.
На выполнение всех требований США отвели Израилю 30 дней. Стоит отметить, что это самое строгое предупреждение израильским властям с тех пор, как год назад началась военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа. За это время погибли уже более 42 тысяч палестинцев, а гуманитарная ситуация продолжает стремительно ухудшаться.