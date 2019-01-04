Новости США. США начали выводить свои войска из Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью одному из американских телеканалов. В какие сроки военные покинут Арабскую Республику – неизвестно.

Дональд Трамп отдал приказ о выводе солдат 19 декабря. Операция должна была завершиться в течение месяца. Однако позже американский лидер решил замедлить этот процесс и дал на его выполнение четыре месяца. Это нужно для того, чтобы оценить последствия вывода военных США из Сирии.