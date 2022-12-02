Коралловые рифы Гавайев получили первый страховой полис от прибрежных штормов

Находящиеся под угрозой исчезновения коралловые рифы Гавайев получили свой первый страховой полис от прибрежных штормов.
Находящиеся под угрозой исчезновения коралловые рифы Гавайев получили свой первый страховой полис от прибрежных штормов.
Некоммерческая организация купила его от имени государства, предоставив своим рифам защиту на сумму до 2 миллионов долларов до конца декабря 2023 года. Если это сработает, первый в истории США договор страхования кораллов может стать образцом для защиты рифов по всей стране. Организация по охране природы сообщает, что использование страховки может помочь задействовать частный сектор в благом деле. Теперь, если на Гавайях случится шторм и он повредит рифы, организация по охране природы получит выплату от страховой компании. А эти деньги пойдут проекту «Рифовые бригады», которые занимаются восстановлением экосистем.
*На правах рекламы.
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