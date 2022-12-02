Коралловые рифы Гавайев получили первый страховой полис от прибрежных штормов

Некоммерческая организация купила его от имени государства, предоставив своим рифам защиту на сумму до 2 миллионов долларов до конца декабря 2023 года. Если это сработает, первый в истории США договор страхования кораллов может стать образцом для защиты рифов по всей стране. Организация по охране природы сообщает, что использование страховки может помочь задействовать частный сектор в благом деле. Теперь, если на Гавайях случится шторм и он повредит рифы, организация по охране природы получит выплату от страховой компании. А эти деньги пойдут проекту «Рифовые бригады», которые занимаются восстановлением экосистем.

*На правах рекламы.