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Коралловые рифы Гавайев получили первый страховой полис от прибрежных штормов

02 декабря 2022 07:56
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Находящиеся под угрозой исчезновения коралловые рифы Гавайев получили свой первый страховой полис от прибрежных штормов.

Коралловые рифы Гавайев получили первый страховой полис от прибрежных штормов-1

Некоммерческая организация купила его от имени государства, предоставив своим рифам защиту на сумму до 2 миллионов долларов до конца декабря 2023 года. Если это сработает, первый в истории США договор страхования кораллов может стать образцом для защиты рифов по всей стране. Организация по охране природы сообщает, что использование страховки может помочь задействовать частный сектор в благом деле. Теперь, если на Гавайях случится шторм и он повредит рифы, организация по охране природы получит выплату от страховой компании. А эти деньги пойдут проекту «Рифовые бригады», которые занимаются восстановлением экосистем.

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