Спустя неделю после схода лавины на отель в Италии спасатели продолжают искать выживших

Новости Италии. Число жертв лавины, накрывшей отель в Италии, продолжает расти. Спасатели извлекли из-под снега уже 18 тел. Пропавшими без вести числятся еще 11 человек, при этом столько же удалось спасти.

Поисковая операция на месте трагедии продолжается. Хотя шансы найти выживших с каждым днем все призрачнее, спасатели стараются работать как можно быстрее. С помощью экскаваторов им удалось добраться до центральной части отеля. Напомним, сход лавины произошел 18 января, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.