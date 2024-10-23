Способ Москвы противостоять давлению извне? Что пишут западные СМИ о саммите в Казани

На саммите БРИКС сегодня сосредоточено внимание мировых СМИ. В режиме реального времени его освещают около 2 тысяч журналистов. Аккредитацию для работы в столице Татарстана получили представители 60 стран. В том числе вся западная пресса. Так что голос БРИКС сегодня слышен далеко за океаном. И это сигнал для тех, кто долгие десятилетия грезит мечтой о мировом господстве. Мир меняется. Приходит время многополярности.

Питер Ндоро, журналист (ЮАР):

Экономическое сообщество с группой БРИКС показывает, насколько в целом велика эта группа, насколько глобальна. Быть частью этой семьи для ЮАР – большое достижение.

С настороженностью о саммите говорят в ряде европейских СМИ. Так, Би-би-си считает, что встреча в Казани – способ Москвы противостоять давлению извне. А британский «Экономист» уверен, что БРИКС и вовсе вступает в гонку платежей, обвиняя Россию в попытках использовать шанс уменьшить влияние США в международных сделках.

А вот американская газета Time переживает за рост числа союзников Кремля. «Участие десятков глав государств в саммите БРИКС свидетельствует о том, что они готовы встретиться с Путиным вопреки препятствиям Запада», – заявляют журналисты.

Это подтверждает и телеканал CNN. Он обращает внимание, что Запад всеми силами пытался изолировать Россию, однако саммит наглядно показал, что эта цель не достигнута.