Способ Москвы противостоять давлению извне? Что пишут западные СМИ о саммите в Казани
На саммите БРИКС сегодня сосредоточено внимание мировых СМИ. В режиме реального времени его освещают около 2 тысяч журналистов. Аккредитацию для работы в столице Татарстана получили представители 60 стран. В том числе вся западная пресса. Так что голос БРИКС сегодня слышен далеко за океаном. И это сигнал для тех, кто долгие десятилетия грезит мечтой о мировом господстве. Мир меняется. Приходит время многополярности.
Зарубежные СМИ отмечают утрату влияния США на фоне расширения БРИКС.
Питер Ндоро, журналист (ЮАР):
Экономическое сообщество с группой БРИКС показывает, насколько в целом велика эта группа, насколько глобальна. Быть частью этой семьи для ЮАР – большое достижение.
С настороженностью о саммите говорят в ряде европейских СМИ. Так, Би-би-си считает, что встреча в Казани – способ Москвы противостоять давлению извне. А британский «Экономист» уверен, что БРИКС и вовсе вступает в гонку платежей, обвиняя Россию в попытках использовать шанс уменьшить влияние США в международных сделках.
А вот американская газета Time переживает за рост числа союзников Кремля. «Участие десятков глав государств в саммите БРИКС свидетельствует о том, что они готовы встретиться с Путиным вопреки препятствиям Запада», – заявляют журналисты.
Это подтверждает и телеканал CNN. Он обращает внимание, что Запад всеми силами пытался изолировать Россию, однако саммит наглядно показал, что эта цель не достигнута.
Джордж Кузманович, журналист (Франция):
До сих пор, можно сказать, до вчера, Запад считал, что БРИКС – это как-то несерьезно, из этого ничего не выходит и G7, руководство Америки будет владеть миром еще долго. Но очень быстро все меняется, и у меня есть ощущение, что они как-то просыпаются и видят, что что-то происходит.
Казань – город, который находится на пересечении двух миров. Его еще называют местом встречи Востока и Запада, а БРИКС и есть альтернатива западным экономическим организациям. Поэтому именно здесь и сейчас так важно донести объективную информацию об объединении, его роли и весе в обществе, планах и перспективах.
Жаль, что понимают это не все. МИД Украины раскритиковал приезд в Татарстан генсека ООН. Гутерриш посетил саммит в Казани, чем спровоцировал волну недовольства со стороны Киева. Там назвали решение главы организации «неправильным выбором». Но у самого Гутерриша, как видно, мнение иное.