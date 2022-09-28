Спецслужбы ФРГ считают, что все трубопроводы «Северных потоков» будут непригодны для эксплуатации

Спецслужбы ФРГ считают, что все трубопроводы «Северных потоков» будут непригодны для дальнейшей эксплуатации. Об этом сообщила крупнейшая газета страны Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в Службе безопасности страны. Согласно их утверждениям, если они не будут быстро отремонтированы, внутрь труб поступит много соленой воды. Из-за чего произойдет коррозия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможные последствия ЧП сейчас обсуждает кризисная группа. В ближайшее время полиция усилит контроль над территориальными водами Германии и прибрежных районов на Северном и Балтийском морях.

Напомним, 26 сентября в трубах «Северных потоков» сильно упало давление. Шведский сейсмоцентр зафиксировал два подводных взрыва. Позже морское управление страны сообщило, что обнаружило утечку газа в территориальных водах Дании и Швеции. Эксперты считают, что причиной происшествие могла стать диверсия.