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Спецслужбы ФРГ считают, что все трубопроводы «Северных потоков» будут непригодны для эксплуатации

28 сентября 2022 21:02
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Спецслужбы ФРГ считают, что все трубопроводы «Северных потоков» будут непригодны для дальнейшей эксплуатации. Об этом сообщила крупнейшая газета страны Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в Службе безопасности страны. Согласно их утверждениям, если они не будут быстро отремонтированы, внутрь труб поступит много соленой воды. Из-за чего произойдет коррозия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецслужбы ФРГ считают, что все трубопроводы «Северных потоков» будут непригодны для эксплуатации-1

Возможные последствия ЧП сейчас обсуждает кризисная группа. В ближайшее время полиция усилит контроль над территориальными водами Германии и прибрежных районов на Северном и Балтийском морях.

Напомним, 26 сентября в трубах «Северных потоков» сильно упало давление. Шведский сейсмоцентр зафиксировал два подводных взрыва. Позже морское управление страны сообщило, что обнаружило утечку газа в территориальных водах Дании и Швеции. Эксперты считают, что причиной происшествие могла стать диверсия.

# Газопровод # Фотофакт

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