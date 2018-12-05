Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призывает не допустить обострения ситуации на Донбассе
Новости Беларуси. Призывы не допустить обострения ситуации на Донбассе вновь звучат в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Минске прошел очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Украине.
Главная тема встречи – обеспечение режима прекращения огня и подготовки к перемирию в период новогодних и рождественских праздников.
Напряженность в зоне конфликта не уменьшается. И, как заявил по итогам заседания контактной группы спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, создается впечатление, будто стороны движутся в противоположном от мирного урегулирования направлении.
Мартин Сайдик, специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине:
Я глубоко озабочен такой ситуацией и в очередной раз обращаюсь к сторонам с настоятельным призывом сделать всё необходимое, чтобы не допустить эскалацию напряженности.
Следующее заседание контактной группы назначено на 19 декабря – оно станет заключительным в 2018 году. Встречи в трехстороннем формате продолжатся и в январе.