Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призывает не допустить обострения ситуации на Донбассе

Новости Беларуси. Призывы не допустить обострения ситуации на Донбассе вновь звучат в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Минске прошел очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Украине.

Главная тема встречи – обеспечение режима прекращения огня и подготовки к перемирию в период новогодних и рождественских праздников.