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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призывает не допустить обострения ситуации на Донбассе

05 декабря 2018 08:22
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Новости Беларуси. Призывы не допустить обострения ситуации на Донбассе вновь звучат в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Минске прошел очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Украине.

Главная тема встречи – обеспечение режима прекращения огня и подготовки к перемирию в период новогодних и рождественских праздников.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призывает не допустить обострения ситуации на Донбассе-1

Напряженность в зоне конфликта не уменьшается. И, как заявил по итогам заседания контактной группы спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, создается впечатление, будто стороны движутся в противоположном от мирного урегулирования направлении.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призывает не допустить обострения ситуации на Донбассе-4

Мартин Сайдик, специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине:
Я глубоко озабочен такой ситуацией и в очередной раз обращаюсь к сторонам с настоятельным призывом сделать всё необходимое, чтобы не допустить эскалацию напряженности.

Следующее заседание контактной группы назначено на 19 декабря – оно станет заключительным в 2018 году. Встречи в трехстороннем формате продолжатся и в январе.

# Международная политика # Мартин Сайдик # Фотофакт

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