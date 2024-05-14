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Социальная чистка в Париже: как власти Франции готовятся к Олимпиаде

14 мая 2024 17:19
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Мигранты нередко становятся обузой для европейских стран. Бюджета на всех приезжих не хватает. Власти Франции и вовсе инициировали так называемую социальную чистку в преддверии Олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Социальная чистка в Париже: как власти Франции готовятся к Олимпиаде-1

В рамках этой «уборки» полиция выселяет беженцев из столицы и отправляет их в пригород. Палатки незваных гостей ликвидируют. Местные жители такой подготовки к Играм не оценили. Часть французов даже планируют бойкотировать старты. Многие из них покинут столицу на время проведения Олимпиады. Но это не только желание показать свое несогласие с методами правительства, но и вынужденная мера. В городе будет небезопасно, уверены граждане.

Париж примет много гостей и спортсменов, на фоне геополитической напряженности в мире полиция Пятой республики не исключает провокаций. Так, в Марселе только за четыре дня эстафету олимпийского огня пытались сорвать более 20 раз. К тому же покинуть столицу местным выгоднее и с экономической точки зрения. В Париже уже существенно подорожало жилье, а на время Игр цены вырастут еще больше. Так что выбирать людям не приходится. Учитывая финансовые проблемы, они вынуждены считать каждую копейку.

# Олимпиада 2024 # Новости Франции

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