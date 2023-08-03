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Собачий забег провели в Венесуэле. В нём участвовало 150 питомцев

03 августа 2023 09:03
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Новости Венесуэлы. Собачий забег прошел в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие пока сложно назвать традиционным – ведь только в 2022-м состоялся так называемый дебют, но у этого праздника точно есть все шансы стать ежегодным. Здесь нет ни одного зрителя с плохим настроением. А это благодаря самим участникам: эти порадуют кого угодно. 150 собак вместе со своими владельцами преодолели дистанцию в четыре километра.

Собачий забег провели в Венесуэле. В нём участвовало 150 питомцев-1

Хосе Орландо, участник соревнований:
Связь между владельцем и домашним животным невозможно разрушить. Со временем мы становимся единым целым, нам не нужны слова. Собаки не умеют говорить, но могут передать человеку свою мысль.

Собачий забег провели в Венесуэле. В нём участвовало 150 питомцев-4

За возможность выступить на соревнованиях все участники заплатили по 30 долларов. Собранные средства пойдут на помощь животным. Венесуэла уже много лет переживает серьезный экономический кризис. У людей часто не хватает денег на еду для себя, не говоря уже о питомцах.

# Животные # Новости Венесуэлы # Фотофакт

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