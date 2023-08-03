Собачий забег провели в Венесуэле. В нём участвовало 150 питомцев
Новости Венесуэлы. Собачий забег прошел в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие пока сложно назвать традиционным – ведь только в 2022-м состоялся так называемый дебют, но у этого праздника точно есть все шансы стать ежегодным. Здесь нет ни одного зрителя с плохим настроением. А это благодаря самим участникам: эти порадуют кого угодно. 150 собак вместе со своими владельцами преодолели дистанцию в четыре километра.
Хосе Орландо, участник соревнований:
Связь между владельцем и домашним животным невозможно разрушить. Со временем мы становимся единым целым, нам не нужны слова. Собаки не умеют говорить, но могут передать человеку свою мысль.
За возможность выступить на соревнованиях все участники заплатили по 30 долларов. Собранные средства пойдут на помощь животным. Венесуэла уже много лет переживает серьезный экономический кризис. У людей часто не хватает денег на еду для себя, не говоря уже о питомцах.