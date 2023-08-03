Собачий забег провели в Венесуэле. В нём участвовало 150 питомцев

Новости Венесуэлы. Собачий забег прошел в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие пока сложно назвать традиционным – ведь только в 2022-м состоялся так называемый дебют, но у этого праздника точно есть все шансы стать ежегодным. Здесь нет ни одного зрителя с плохим настроением. А это благодаря самим участникам: эти порадуют кого угодно. 150 собак вместе со своими владельцами преодолели дистанцию в четыре километра.

Хосе Орландо, участник соревнований:

Связь между владельцем и домашним животным невозможно разрушить. Со временем мы становимся единым целым, нам не нужны слова. Собаки не умеют говорить, но могут передать человеку свою мысль.