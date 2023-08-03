Великобритания собирается выдворить около 100 тысяч украинских беженцев

Великобритания намеревается выдворить около 100 тыс. украинских беженцев, находящихся в стране после окончания срока действия их трехлетних виз в 2025 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

Политики посоветовали украинцам обдумать свои планы, особенно учитывая, что их дети пойдут в школу. Также рассматривается вопрос о введении более устойчивого статуса и подготовительной работы для обеспечения беженцам постоянства и определенности. Визовый режим для граждан Украины был упрощен в связи с конфликтом в этой стране. Визы для украинских беженцев выдаются на три года и дают право на работу, учебу и доступ к государственным фондам.