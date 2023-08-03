Киев печатает боеприпасы для ВСУ из пластика на 3D-принтере

Украина изготавливает собственные боеприпасы для ВСУ на 3D-принтере, получая из-за рубежа корпуса под видом игрушек и подсвечников, сообщает британский журнал Economist, передает РИА Новости.

Такие боеприпасы являются дешевыми. В неделю создается около 1000 корпусов из пластика для «конфетных бомб». Оболочки также поступают из-за границы, а выдаются за детские игрушки. При этом Украина сталкивается с трудностями в поставках в связи с наличием разных поставщиков компонентов.

Контрнаступление Киева началось в начале июня, но до настоящего времени не принесло существенных результатов. По словам президента РФ Владимира Путина, западные кураторы недовольны ходом проведения операции, ВСУ не показывают успеха ни на одном направлении.