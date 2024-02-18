Снегопад в Китае привёл к транспортному коллапсу, водителям советуют не садиться за руль

Новости Китая. Снегопад стал причиной транспортного коллапса в Китае. В плену стихии оказалась провинция Синьцзян. Автотрассы заметены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорожные службы работают в усиленном режиме, но пока устранить последствия непогоды не удается. Водителям советуют быть внимательнее, а лучше не садиться за руль. Приостановлено также железнодорожное сообщение. Усугубляют ситуацию и низкие температуры на северо-западе страны. Там столбики термометров опустились до -24 °C.