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Снегопад в Китае привёл к транспортному коллапсу, водителям советуют не садиться за руль

18 февраля 2024 07:54
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Новости Китая. Снегопад стал причиной транспортного коллапса в Китае. В плену стихии оказалась провинция Синьцзян. Автотрассы заметены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снегопад в Китае привёл к транспортному коллапсу, водителям советуют не садиться за руль-1

Дорожные службы работают в усиленном режиме, но пока устранить последствия непогоды не удается. Водителям советуют быть внимательнее, а лучше не садиться за руль. Приостановлено также железнодорожное сообщение. Усугубляют ситуацию и низкие температуры на северо-западе страны. Там столбики термометров опустились до -24 °C.

# Природные явления # Новости Китая

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