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Смертники Исламского государства совершили нападение на электростанцию города Дибис: погибли 16 человек

21 октября 2016 07:59
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Новости Ирака. Несколько часов тому назад смертники Исламского государства совершили нападение на электростанцию иракского города Дибис.

В результате подрыва спрятанных под одеждой зарядов погибли 16 человек – 12 сотрудников охраны и 4 техников.

Работа электростанции приостановлена – если повреждения оборудования серьезны, то на несколько дней. Это само по себе чревато гуманитарной катастрофой, поскольку

Дибис сейчас полностью отрезан от энергоснабжения – больницы, склады продовольствия, системы водоснабжения и канализации не функционируют

либо обеспечиваются электричеством по временным схемам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Ираке

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