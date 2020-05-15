Словения объявила о завершении эпидемии, но изоляцию для туристов из-за пределов ЕС сохранила

Новости мира. Первая страна Европы объявила о завершении эпидемии коронавируса. Речь идет о Словении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Первая страна Европы объявила о завершении эпидемии коронавируса. Речь идет о Словении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующее решение принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки. В течение двух недель количество новых случаев заражения здесь не превышало семи. Теперь прибывающие в Словению граждане стран Евросоюза больше не будут помещаться на карантин.
Двухнедельная изоляция останется в силе лишь для туристов из стран, не входящих в ЕС.
Тем не менее, ряд ограничительных мер все еще будет действовать: сохраняются масочный режим и социальная дистанция.
Украина открыла горнолыжные курорты
В Румынии прекращен режим чрезвычайного положения. Начинается постепенное смягчения карантина. Возобновляют работу некоторые торговые центры, парки и парикмахерские.