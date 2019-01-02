Следов взрывчатки на месте обрушения подъезда в Магнитогорске не обнаружено

Новости России. День траура объявлен 2 января в Челябинской области России. В регионе скорбят по погибшим в результате обрушения части жилого дома в Магнитогорске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв к этому моменту возросло до 14-ти. Среди погибших есть ребенок. Произошедшее не связывают с терактом, следов взрывчатки на месте ЧП не найдено. Наиболее вероятной версией считается взрыв бытового газа.