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Следов взрывчатки на месте обрушения подъезда в Магнитогорске не обнаружено

02 января 2019 07:45
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Новости России. День траура объявлен 2 января в Челябинской области России. В регионе скорбят по погибшим в результате обрушения части жилого дома в Магнитогорске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следов взрывчатки на месте обрушения подъезда в Магнитогорске не обнаружено-1

Число жертв к этому моменту возросло до 14-ти. Среди погибших есть ребенок. Произошедшее не связывают с терактом, следов взрывчатки на месте ЧП не найдено. Наиболее вероятной версией считается взрыв бытового газа.

Следов взрывчатки на месте обрушения подъезда в Магнитогорске не обнаружено-4

Спасатели продолжают разбор завалов и поиски пропавших без вести. По последней информации под грудами бетона находятся еще несколько десятков человек.

В Магнитогорске почти на сутки приостановили разбор завалов из-за угрозы обрушения части здания

# Взрыв газа # Фотофакт

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