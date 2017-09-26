СМИ Греции объявили забастовку, чтобы прекратить нарушения трудовых и социальных права

Новости Греции. В Греции 26 сентября не выходят новости. СМИ объявили забастовку – на 24 часа прервали работу информационные службы радио и телевидения, а также большинство сайтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники выступают с требованием сохранить систему дополнительного социального страхования,

а также прекратить нарушать трудовые и социальные права. В заявлении профсоюзов говорится, что за год переговоров с правительством и работодателями для спасения Единой журналистской организации дополнительного страхования и помощи ничего добиться так и не удалось.