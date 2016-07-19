Сколько лебедей насчитают в Англии?

Новости Великобритании. Ежегодная процедура ревизии и учёта королевских лебедей началась в Англии. Этому мероприятию уже 800 лет, и оно успело радикально переменить свой смысл в сравнении со смыслом первоначальным.

Когда-то учёт лебедей предполагал защиту птиц от несанкционированой охоты. Только к столу короля должны были подавать длинношеих красавцев. Прочим аристократам лебедей перепадало только если монарх был сыт.

Теперь учет птиц проводят, чтобы гарантировать их сохранение и преумножение в водоемах Соединенного Королевства. Есть некоторые основания для беспокойства о судьбе лебедей. Обычно их регистрируют 120 особей, но в прошлом году насчитали только 83. Итогов нынешних калькуляций все ждут, затаив дыхание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.