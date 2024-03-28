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Напавшие на «Крокус» находились под воздействием наркотических веществ – российские СМИ

28 марта 2024 16:55
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Новые подробности теракта в Подмосковье. Российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщают, что напавшие на концертный зал находились под воздействием наркотических веществ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напавшие на «Крокус» находились под воздействием наркотических веществ – российские СМИ-1

Эксперты выясняют вид психотропа, который использовали преступники. Напомним, четверо обвиняемых в совершении атаки арестованы. Их удалось задержать в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Еще четверо предполагаемых пособников террористов находятся под стражей. Следственный комитет России получил доказательства их связи с украинскими националистами. Известно, что преступникам передавали деньги и криптовалюту из Украины. По последним данным, в результате теракта в «Крокусе» погибли 143 человека. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим. 90 пациентов уже выписаны из больниц. Более 200 получили помощь амбулаторно. В крайне тяжелом состоянии остаются трое.

# Теракт

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