Напавшие на «Крокус» находились под воздействием наркотических веществ – российские СМИ

Новые подробности теракта в Подмосковье. Российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщают, что напавшие на концертный зал находились под воздействием наркотических веществ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты выясняют вид психотропа, который использовали преступники. Напомним, четверо обвиняемых в совершении атаки арестованы. Их удалось задержать в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Еще четверо предполагаемых пособников террористов находятся под стражей. Следственный комитет России получил доказательства их связи с украинскими националистами. Известно, что преступникам передавали деньги и криптовалюту из Украины. По последним данным, в результате теракта в «Крокусе» погибли 143 человека. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим. 90 пациентов уже выписаны из больниц. Более 200 получили помощь амбулаторно. В крайне тяжелом состоянии остаются трое.