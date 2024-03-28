Французские фермеры оккупировали несколько городов страны

Во Франции упреки не прекращаются. Они звучат в адрес правительства со стороны аграриев. Сегодня, 28 марта, фермеры снова оккупировали улицы несколько городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Невозможно добраться до магазинов, офисов и логистических центров. Дорогу преграждают тракторы, которым не нашлось применения по назначению. Уже классическим украшением протестов стали кучи мусора у зданий и вдоль проезжей части. Романтичный облик Франции сменился неприятно пахнущей атмосферой. И все ради привлечения внимания властей. Они по-прежнему озадачены внешней политикой. А происходящее внутри государства отошло на второй план. Протесты продолжаются уже несколько месяцев. Фермеры получили некоторые льготы со стороны правительства, но сами активисты называют их полумерами.