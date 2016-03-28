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Сирийская армия освободила Пальмиру от боевиков «Исламского государства»

28 марта 2016 08:37
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Новости Сирии. Сирийские правительственные войска освободили Пальмиру: около года город оставался в руках боевиков группировки «Исламское государство».

На данный момент военнослужащие приступили к разминированию улиц и зданий – отступающие боевики оставили множество мин и взрывных устройств.

Пальмира является центром культурного наследия. Новость с оптимизмом встретили в ООН, где в течение года были обеспокоены судьбой культурного наследия исторического города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пан Ги Мун, генеральный секретарь ООН:
Мы воодушевлены и счастливы тем, что правительственным войскам Сирии удалось вернуть Пальмиру и одержать победу над «Исламским государством», и теперь они могут сохранить и защитить это общечеловеческое культурное достояние.

За минувший год экстремисты уничтожили множество достопримечательностей города-музея. Сейчас туда приехали первые сирийские специалисты. Им предстоит оценить ущерб, а также  решить, что и как именно восстанавливать.

# Война в Сирии # Пан Ги Мун

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