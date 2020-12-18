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Сильнее было лишь в 1396 году. В Милане произошло мощное землетрясение

18 декабря 2020 09:01
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Новости Италии. Самое мощное за последние 500 лет землетрясение произошло в итальянском Милане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнее было лишь в 1396 году. В Милане произошло мощное землетрясение-1

Подземные толчки магнитудой 3,9 зафиксировали 17 декабря. Жителей города природный катаклизм застал врасплох. Дело в том, что, согласно классификации, вероятность сильных землетрясений там низкая. Поэтому миланцы были крайне напуганы происходящим. В домах раскачивались люстры, шаталась мебель и стены, а со стеллажей магазинов попадали продукты.

Сильнее было лишь в 1396 году. В Милане произошло мощное землетрясение-4

Информации о серьезных разрушениях и пострадавших не поступало.

Единственное более сильное землетрясение магнитудой около 5 произошло в регионе в ноябре 1396 года.

# Землетрясение в Италии # Фотофакт

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