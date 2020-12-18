Сильнее было лишь в 1396 году. В Милане произошло мощное землетрясение

Новости Италии. Самое мощное за последние 500 лет землетрясение произошло в итальянском Милане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подземные толчки магнитудой 3,9 зафиксировали 17 декабря. Жителей города природный катаклизм застал врасплох. Дело в том, что, согласно классификации, вероятность сильных землетрясений там низкая. Поэтому миланцы были крайне напуганы происходящим. В домах раскачивались люстры, шаталась мебель и стены, а со стеллажей магазинов попадали продукты.