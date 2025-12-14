Сийярто раскритиковал Сикорского за выпад в сторону РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа ищет войны с Россией, но Будапешт не даст втянуть себя в этот конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

Его высказывание стало реакцией на критику премьера Венгрии Виктора Орбана со стороны польского министра иностранных дел Радослава Сикорского. Ранее Орбан заявил, что меры против российских активов могут значить объявление войны со стороны ЕС. В ответ на это польский политик выступил с резкими обвинениями, заявив, что первый якобы «получил орден Ленина».

Россия, в свою очередь, отметила, что не планирует нападать на НАТО или ЕС. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что готов зафиксировать такие гарантии в письменном виде, а глава России Владимир Путин назвал разговоры о российской угрозе способом отвлечения внимания западных политиков от внутренних проблем.

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