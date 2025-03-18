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Сибига заявил, что Киев готов завершить конфликт в этом году

18 марта 2025 08:30
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Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов завершить конфликт в этом году. Об этом пишет РИА Новости.

По итогам переговоров с США в Джидде Украина поддержала предложение о 30-дневном прекращении огня, чтобы избежать замораживания конфликта, отметил Сибига.

Сибига заявил, что Киев готов завершить конфликт в этом году-1

Фото: pixabay

Он подчеркнул, что встреча США и Украины в Саудовской Аравии ускорила процесс мирного урегулирования, и Украина готова реализовать достигнутые договоренности. 

Он также напомнил о предстоящем разговоре лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, выразив надежду на прояснение ситуации. При этом Украина, по его словам, не пойдет на территориальные уступки.

# Международная политика

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