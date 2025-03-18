Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов завершить конфликт в этом году. Об этом пишет РИА Новости.

По итогам переговоров с США в Джидде Украина поддержала предложение о 30-дневном прекращении огня, чтобы избежать замораживания конфликта, отметил Сибига.