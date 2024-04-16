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Си Цзиньпин рассказал, как урегулировать украинский кризис

16 апреля 2024 11:17
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Главное – мир и стабильность, а не преследование собственных интересов. Так, глава КНР Си Цзиньпин обозначил условия для урегулирования ситуации в Украине при личной встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает РИА Новости.

Председатель компартии Китая также обратил внимание на то, что некоторые страны «лишь подливают масла в огонь», в то время как необходимо обострившуюся ситуацию «охлаждать и максимально создавать условия для восстановления мира».

Кроме того, Си Цзиньпин указал на негативные последствия кризиса в Украине на мировую логистику и на экономику в целом. «Необходимо уменьшить пагубное влияние этой ситуации на экономику мира», – подытожил глава КНР.

# Международная политика # Новости Китая

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