Си Цзиньпин рассказал, как урегулировать украинский кризис

Главное – мир и стабильность, а не преследование собственных интересов. Так, глава КНР Си Цзиньпин обозначил условия для урегулирования ситуации в Украине при личной встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает РИА Новости.

Председатель компартии Китая также обратил внимание на то, что некоторые страны «лишь подливают масла в огонь», в то время как необходимо обострившуюся ситуацию «охлаждать и максимально создавать условия для восстановления мира».

Кроме того, Си Цзиньпин указал на негативные последствия кризиса в Украине на мировую логистику и на экономику в целом. «Необходимо уменьшить пагубное влияние этой ситуации на экономику мира», – подытожил глава КНР.