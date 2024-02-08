Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор

В преддверии китайского Нового года председатель КНР Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялись взаимными поздравлениями. Об сообщает Центральное телевидение Китая, пишет РИА Новости.

«Главы двух государств обменялись новогодними поздравлениями», – говорится в сообщении.

Си Цзиньпин высказал надежду и доверие к предстоящему Году Дракона, а Путин выразил пожелание китайскому народу счастья и процветания. Оба лидера согласились поддерживать тесные связи в новом году и обсудили важные международные и областные вопросы. В этом году Праздник весны, или Чуньцзе, начнется 10 февраля и продлится до 17 февраля.