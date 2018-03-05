Штраф до 880 долларов: российские власти планируют усилить наказание за хулиганство в самолёте

Представленные поправки включают в себя усиление наказания за хулиганство в самолете, а также штрафы в случае невыполнения распоряжений командира судна. Если изменения будут приняты, нарушителям порядка придется выплатить от 352 до 705 долларов штрафа, что в 10 раз больше нынешних взысканий. А отдельное наказание за мелкое хулиганство составит от 529 до 880.