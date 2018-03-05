Прямой эфир

Штраф до 880 долларов: российские власти планируют усилить наказание за хулиганство в самолёте

05 марта 2018 10:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Российские власти намерены пересмотреть правила поведения пассажиров в воздушном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штраф до 880 долларов: российские власти планируют усилить наказание за хулиганство в самолёте-1

Представленные поправки включают в себя усиление наказания за хулиганство в самолете, а также штрафы в случае невыполнения распоряжений командира судна. Если изменения будут приняты, нарушителям порядка придется выплатить от 352 до 705 долларов штрафа, что в 10 раз больше нынешних взысканий. А отдельное наказание за мелкое хулиганство составит от 529 до 880.

Штраф до 880 долларов: российские власти планируют усилить наказание за хулиганство в самолёте-4

# Штрафы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Партия Сильвио Берлускони лидирует в выборах в верхнюю палату итальянского парламента
05 марта 2018 10:21

Партия Сильвио Берлускони лидирует в выборах в верхнюю палату итальянского парламента

По делу о взрыве дома в Великобритании задержан шестой подозреваемый
05 марта 2018 10:16

По делу о взрыве дома в Великобритании задержан шестой подозреваемый

Более 72 % швейцарцев проголосовали за выплату налогов на телевидение и радио
05 марта 2018 10:05

Более 72 % швейцарцев проголосовали за выплату налогов на телевидение и радио