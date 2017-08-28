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Штраф 1000 евро заплатят туристы за попытку вывезти пляжный песок из Сардинии

28 августа 2017 10:26
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Новости Италии. В итальянской Сардинии власти ввели необычный штраф. Административная ответственность отныне грозит всем туристам, пожелавшим увезти с пляжа песок в качестве сувенира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Такое решение было принято в связи с жалобами местных жителей.

После подсчетов выяснилось: в 2016 году Сардиния лишилась 5 тонн песка, который является природным наследием острова. К слову, первый случай привлечения к ответственности произошел на минувшей неделе. За несколько граммов «сыпучих воспоминаний», найденных в багаже, каждому туристу пришлось выплатить по 1000 евро штрафа.

Штраф 1000 евро заплатят туристы за попытку вывезти пляжный песок из Сардинии-1

# Штрафы # Фотофакт

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