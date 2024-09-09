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Шольц заявил, что настал момент для дискуссий о завершении конфликта в Украине

09 сентября 2024 07:44
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пришло время поговорить об ускорении окончания конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что Запад и Украина планируют провести очередную «мирную конференцию» с участием России. Москва согласна на проведение переговоров, но Киев их запретил на законодательном уровне.

В июне российский лидер Владимир Путин выступил с инициативой прекращения огня и переговоров после вывода войск Украины с «новых российских территорий». Он потребовал от Киева отказаться от вступления в НАТО, провести демилитаризацию, денацификацию и сохранить нейтральный статус Украины.

Также Путин подчеркнул, что в основу мирного решения должны быть положены документы, согласованные в Стамбуле.

# Владимир Путин # Олаф Шольц

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