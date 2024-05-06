Шольц: страны Балтии могут быть уверены, что мы защитим каждый квадратный сантиметр их территории

Он высоко оценил подготовку солдат, а также отметил работу немецкой стороны. На учениях военнослужащие продемонстрировали отработку плана обороны границ, боевая группа также опробовала недавно прибывшую технику. Всего Вильнюс и Берлин планируют разместить около 5 000 человек. Причиной подобной политики назвали рост так называемой агрессии с Востока.

Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии:

Германия твердо стоит на стороне стран Балтии, и для этого есть много причин, но важно, чтобы мы ясно дали понять, что это серьезное обязательство: мы несем ответственность друг за друга в соответствии с соглашениями, заключенными в рамках НАТО. Это означает, что мы обеспечиваем защиту друг друга и что все страны могут быть уверены, что мы защитим каждый квадратный сантиметр их территории.