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Шольц: страны Балтии могут быть уверены, что мы защитим каждый квадратный сантиметр их территории

06 мая 2024 19:52
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Он высоко оценил подготовку солдат, а также отметил работу немецкой стороны. На учениях военнослужащие продемонстрировали отработку плана обороны границ, боевая группа также опробовала недавно прибывшую технику. Всего Вильнюс и Берлин планируют разместить около 5 000 человек. Причиной подобной политики назвали рост так называемой агрессии с Востока.

Шольц: страны Балтии могут быть уверены, что мы защитим каждый квадратный сантиметр их территории-1

Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии:
Германия твердо стоит на стороне стран Балтии, и для этого есть много причин, но важно, чтобы мы ясно дали понять, что это серьезное обязательство: мы несем ответственность друг за друга в соответствии с соглашениями, заключенными в рамках НАТО. Это означает, что мы обеспечиваем защиту друг друга и что все страны могут быть уверены, что мы защитим каждый квадратный сантиметр их территории.

Шольц: страны Балтии могут быть уверены, что мы защитим каждый квадратный сантиметр их территории-4

Подобные маневры уже становятся регулярными. Около наших границ западные военные разворачивают полномасштабный плацдарм. Немецкие власти разместили свои войска уже не только в Литве. С 2023 года на территории Латвии базируется авиационный полк Бундесвера, который должен поддерживать стабильность в регионе. От милитаристской тенденции не отстает и Польша. Там предлагают заминировать границу с Беларусью и Россией. Продолжая увеличивать количество техники на своих рубежах, НАТО только провоцирует своих соседей на ответные действия.

# НАТО # Олаф Шольц

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