Шольц: страны Балтии могут быть уверены, что мы защитим каждый квадратный сантиметр их территории
Он высоко оценил подготовку солдат, а также отметил работу немецкой стороны. На учениях военнослужащие продемонстрировали отработку плана обороны границ, боевая группа также опробовала недавно прибывшую технику. Всего Вильнюс и Берлин планируют разместить около 5 000 человек. Причиной подобной политики назвали рост так называемой агрессии с Востока.
Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии:
Германия твердо стоит на стороне стран Балтии, и для этого есть много причин, но важно, чтобы мы ясно дали понять, что это серьезное обязательство: мы несем ответственность друг за друга в соответствии с соглашениями, заключенными в рамках НАТО. Это означает, что мы обеспечиваем защиту друг друга и что все страны могут быть уверены, что мы защитим каждый квадратный сантиметр их территории.
Подобные маневры уже становятся регулярными. Около наших границ западные военные разворачивают полномасштабный плацдарм. Немецкие власти разместили свои войска уже не только в Литве. С 2023 года на территории Латвии базируется авиационный полк Бундесвера, который должен поддерживать стабильность в регионе. От милитаристской тенденции не отстает и Польша. Там предлагают заминировать границу с Беларусью и Россией. Продолжая увеличивать количество техники на своих рубежах, НАТО только провоцирует своих соседей на ответные действия.