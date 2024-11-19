Шольц не намерен отказываться от выдвижения на пост канцлера

Внутриполитические разногласия продолжаются в Германии. Олаф Шольц не намерен отказываться от выдвижения на пост главы кабмина на следующих парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это вопреки призывам не только оппонентов, но и соратников. Свою позицию политик объяснил стремлением к победе и уверенностью собственным курсом.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что в рядах однопартийцев Шольца начали обсуждать необходимость его замены как кандидата в канцлеры. Некоторые социал-демократы сомневаются в том, что партия с Шольцем может достичь приемлемого результата на досрочных выборах.