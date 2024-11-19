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Шольц не намерен отказываться от выдвижения на пост канцлера

19 ноября 2024 07:14
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Внутриполитические разногласия продолжаются в Германии. Олаф Шольц не намерен отказываться от выдвижения на пост главы кабмина на следующих парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шольц не намерен отказываться от выдвижения на пост канцлера-2

И это вопреки призывам не только оппонентов, но и соратников. Свою позицию политик объяснил стремлением к победе и уверенностью собственным курсом. 

Ранее немецкие СМИ сообщили, что в рядах однопартийцев Шольца начали обсуждать необходимость его замены как кандидата в канцлеры. Некоторые социал-демократы сомневаются в том, что партия с Шольцем может достичь приемлемого результата на досрочных выборах.

# Международная политика # Олаф Шольц

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